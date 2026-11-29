في ظل استمرار التوتر بين طهران وواشنطن، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده وصلت إلى ما وصفه بنقطة الردع العسكري في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قدرات الردع لتشمل مختلف المجالات، وإنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» التي تعيشها المنطقة.

وقال قاليباف، خلال لقاء مع عدد من مديري وسائل الإعلام الإيرانية، إن بلاده بلغت هذه المرحلة بعد المواجهات العسكرية التي أشار إليها باعتبارها حرب الاثني عشر يوماً وحرب الأربعين يوماً، معتبراً أن إيران باتت مطالبة بتحقيق ردع مستدام لا يقتصر على الجانب العسكري وحده.

وأوضح أن إزالة التهديدات لا تتحقق من خلال التفاوض أو الحرب بشكل منفرد، وإنما عبر بناء قدرات متكاملة تمنع الخصوم من التفكير في شن هجمات جديدة، مشدداً على ضرورة تعزيز عناصر القوة الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية إلى جانب القدرات الدفاعية.

وفي تصعيد لافت في لهجة الخطاب الإيراني، حذر قاليباف من أن أي مواجهة عسكرية جديدة ستقابلها طهران بطريقة مختلفة، إذا ارتكبت الولايات المتحدة أو إسرائيل ما وصفه بخطأ في الحسابات، كما اعتبر أن بلاده حققت مكاسب عسكرية وسياسية خلال المواجهات السابقة.

وعلى المسار الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المقترح الذي قدمته طهران لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين لا يزال مطروحاً، مشيراً إلى استمرار جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان، رغم عدم انتقالها حتى الآن إلى مرحلة التنفيذ.

ووصف عراقجي المقترح بأنه متوازن، موضحاً أنه يتضمن مطالب إيران ويراعي وجهة نظر الطرف الآخر، ويمكن أن يمهد لإعادة فتح المضيق وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، شريطة الاستجابة للمطالب الإيرانية.

وتربط طهران تنفيذ المقترح برفع الحصار الأميركي والإفراج عن أصولها المجمدة ووقف الحرب على جميع الجبهات، فيما لم يحدد عراقجي موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات، مؤكداً أن مواجهة الحصار والعقوبات تمثل أولوية بالنسبة لبلاده.

وفي المقابل، صعّد مسؤولون عسكريون إيرانيون من تصريحاتهم بشأن مضيق هرمز، إذ قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن عبور السفن التي تصفها طهران بأنها معادية، أو التي لا تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية، لن يكون ممكناً، محذراً من عواقب العبور دون تنسيق.

كما أكد قائد البحرية الإيرانية أن المضيق سيظل مغلقاً، في تصريحات تعكس استمرار استخدام ورقة الملاحة البحرية ضمن المواجهة مع الولايات المتحدة.

وبين تصريحات قاليباف بشأن توسيع الردع العسكري، وتمسك عراقجي بالشروط الإيرانية لاستئناف المسار الدبلوماسي، تتواصل حالة الترقب بشأن مستقبل المواجهة، وما إذا كانت جهود الوساطة ستنجح في تحويل المقترحات المطروحة إلى اتفاق يخفف التوتر ويفتح الطريق امام توسيع اوسع.