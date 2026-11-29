الوعي ورسالته السامية، تلك الكلمة التي أصبحت أكثر تداولًا ما بين الجمهور والعامة والخاصة وصفحات الفيسبوك والإعلام بكل برامجه وعلى اختلاف قنواته، والتي ظهرت كرد فعل لما مر به الشرق الأوسط المغبون من كيد ومؤامرات، وما واجهه من تحديات دائمة وبشكل مستميت، لتقسيمه وتفتيته إربًا من ناحية، ولفتح المجال لأن يتمدد ذلك الكيان شرقًا وغربًا من ناحية أخرى.

ظهرت تلك المصطلحات في المعنى والمضمون بهذا الكم المذهل حينما تعرضت الأوطان لحروب الجيل الرابع والخامس، وبدلًا من الحروب بالدبابات، أصبحت هناك أفكار للتدمير الذاتي للشعوب دون إطلاق رصاصة واحدة.

وهنا أصبح الوعي الجمعي أمنًا قوميًّا، وأصبح على كل منا دور لا بد من القيام به.

وحقيقة الأمر أننا في حاجة ماسة لنشر الوعي الحقيقي بكل مجالاته، وعي ثقافي، سياسي، اقتصادي، تكنولوجي، الذي يعتمد على حقائق وأدلة وبراهين، وعي صحيح، يُخطط له بكل عناية، وعي يستقر في ذهن البسطاء ويفهمه كل الشعب بكل أطيافه، بعيدًا عن المصطلحات التي يستخدمها صفوة المجتمع ويتواجدون بها ليلًا ونهارًا على الشاشات أو الفيسبوك، والتي قد تصيب البعض بالذهول أو البلاهة.

من أجل ذلك تسابقت بعض المؤسسات والمثقفين، وأخذت على عاتقها نشر تلك الرسالة من خلال المزيد من الندوات والمبادرات والبرامج الثقافية التي تعج بها دور الثقافة ومراكز الشباب والساحات الإعلامية، طمعًا في زيادة الفهم ونشر الوعي.

وهناك قلة قليلة نذرت نفسها لدعم منظومة الوعي، وتبذل في سبيل تحقيق تلك الرسالة السامية النفيس والغالي من الوقت والجهد والمال والصحة، من خلال التخطيط والتنظيم، مستهلكة نفسها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أملًا في الاستثمار الفعلي في عقول الآخرين من خلال تقديم مضمون يقوم على توصيل الحقيقة مع إعمال العقل والتدبر ووسائل التدقيق والتحليل.

فهل لدينا وسيلة لقياس الأثر بعد الحدث لمعرفة إن كانت الرسالة قد تم إيصالها أم لا؟

لكن ما يدمي القلب، وفي وسط هذا الزخم، تجد هناك من يتحدث في هاتفه وكأن الدنيا ستقف إن لم يرد على هذا الرقم، وتجد هناك من يسرح بخياله في عوالم لا ندركها نحن، وتجد آخر مستلقيًا على الكرسي، وقليلًا من الوقت وسيغلبه النعاس، وتجد آخرين ينتظرون بالخارج حتى إذا ما انتهى الأمر، يسارعون لالتقاط الصورة في وسط هذا الكم من الحضور، بل ويتنازع الكثيرون حول من سيقف في مقدمة الصورة ليبدأ بعدها الترويج على مواقع التواصل.

وهو بذلك يُغلِّب حضوره الشخصي الظاهري على تواجده الفعلي والعقلي واستقبال الرسالة الأساسية التي من شأنها أُقيمت تلك الأحداث.

ونتيجة ذلك أن يفقد المواطن العادي الثقة في تلك المبادرات وما تقدمه من جودة مضمون وما تتركه من أثر قد يتغير الإنسان من أجله ويتغير معه سلوكه.

ليس معنى ذلك أننا ننكر على البعض التقاط الصورة والرغبة في الظهور، وإنما ننادي بأننا لا بد من الاستثمار الحقيقي في العقل والوعي الجمعي، فما يمنع أن يتلقى الإنسان المعلومة ويتثبت منها ويستوعبها، ومن ثم يلتقط صورة حقيقية واقعية، فتكون الفائدة مزدوجة ويكون الأثر باقيًا.

ولكن، وللأسف، الكل غارقون؛ أحدهما يغرق في صناعة الوعي والآخر يغرق في أخذ الصورة.

إن الوعي الحقيقي يتطلب درجة عالية من الصدق والإخلاص وبذل الجهد اللازم والتخطيط بشكل جيد والاهتمام بكل تفاصيل الحدث، كما يتطلب أن يكون القائم على الحدث ملمًّا بطبيعة المواطن العادي وما يشغله، والأهم أن يكون لديه القدرة على تبسيط الرسالة لكي تصل إلى صاحبها، وعلى المواطن كذلك أن يعيد حساباته مع نفسه ويستثمر وقته وعقله قبل أن يستثمر الصورة، فما يبقى ليس الصورة وإنما ما تحمله الصورة من مضمون.

إن النتيجة الحقيقية التي يجب أن يفهمها الجميع أن بناء الإنسان واستثماره هو جزء أصيل من بناء الأوطان.