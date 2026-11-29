قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش محورين رئيسيين، الأول يتعلق بالحادث وملابساته وإجراءات الدولة للتدخل للحد من تداعياته وضمان أفضل رعاية ممكنة للمصابين وتعويض المضارين من أسر الضحايا، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، والثاني يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي يمكن للحكومة البدء في تطبيقها للحد من تكرار مثل هذه الحوادث وتقليل فرص حدوثها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات، من بينها:

- تشكيل فريق عمل لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة.

- دراسة تخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، عقب الانتهاء من أعمال التطوير الجارية والمرحلة الثالثة من تطوير الطريق.

- مراعاة ما سبق في المحاور المرورية السريعة الجديدة.

- تجديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها.

- تشديد الإجراءات في حالة العودة إلى ارتكاب المخالفات، بما قد يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص.

- تعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المخصصة لها.

- وضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل الثقيل.

- استمرار معالجة النقاط السوداء على الطرق.

- استكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية والعلامات الإرشادية والتحذيرية العاكسة.

- إجراء الصيانة الدورية وتحسين الإضاءة الليلية، خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة.