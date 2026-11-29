لم يتغير ترتيب كريستال بالاس، الذي يقبع في المركز الأخير، بعد خسارته أمام ضيفه هال سيتي، بنتيجة 3-2، على ملعب سيلهرست بارك، في إطار الجولة 12 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية الضيوف كلًا من أوليفر ماكبيرني في الدقيقة (38')، وسوربا توماس في الدقيقة (48')، وريجان سلاتر في الدقيقة (80').

بينما سجل هدفي أصحاب الأرض كلًا من يورجن ستراند لارسن في الدقيقة (90')، وآدم وارتون في الدقيقة (90'+5').

بتلك النتيجة رفع هال سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز العشرين والأخير.