قق كريستال بالاس الإنجليزي فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

ونجح الفريق الإنجليزي في تحويل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين على ملعبه «سيلهرست بارك»، ليمنح مدربه توماس فرانك فوزه الأول على أرضه منذ توليه قيادة الفريق، في مباراة شهدت طرد لاعب من ريال سوسيداد وإهدار ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

ريال سوسيداد يتقدم وكريستال بالاس يعود

وشهد الشوط الأول محاولات متبادلة بين الفريقين، لكنه انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح ريال سوسيداد في افتتاح التسجيل بالدقيقة 66، عن طريق مامادو سار، الذي حول عرضية جوب أوتشينج إلى داخل الشباك.

ولم يستمر تقدم الفريق الإسباني طويلًا، بعدما تعرض جون مارتن للطرد إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بسبب تدخله على المهاجم جان فيليب ماتيتا داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

ونجح ماتيتا في تسجيل هدف التعادل لكريستال بالاس من علامة الجزاء، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه فرصة العودة في النتيجة.

دوايت ماكنيل يمنح كريستال بالاس الفوز

واستغل كريستال بالاس النقص العددي في صفوف منافسه، وواصل ضغطه الهجومي حتى نجح دوايت ماكنيل في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 81، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء، ليكمل عودة الفريق الإنجليزي ويحسم له النقاط الثلاث.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة إضافية، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح ريال سوسيداد، لكن الحارس دين هندرسون تصدى لتسديدة ييريمي بينو، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.