حقق بورنموث الإنجليزي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه سيلتا فيجو الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن بورنموث من تحويل تأخره بهدف إلى انتصار ثمين، رغم استكماله المباراة بعشرة لاعبين، ليواصل عروضه القوية تحت قيادة مدربه ماركو روز، ويحقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة الأوروبية.

سيلتا فيجو يتقدم وبورنموث يتلقى ضربة مبكرة

وبدأ سيلتا فيجو المباراة بصورة قوية، ونجح قائده إياجو أسباس في افتتاح التسجيل بالدقيقة 19، بعدما استغل تمريرة من خافي رويدا، وسدد كرة رائعة سكنت شباك بورنموث.

وتعقدت مهمة الفريق الإنجليزي بعد دقائق قليلة، بعدما تعرض مدافعه بافودي دياكيتي للطرد في الدقيقة 23، عقب تدخل قوي على كوحايب دريوش، بعد مراجعة تقنية الفيديو التي حولت البطاقة الصفراء إلى حمراء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، وسط أفضلية عددية لسيلتا فيجو.

بورنموث يعود بهدف رودريجيز ويحسمها ريان

ومع بداية الشوط الثاني، رفض بورنموث الاستسلام، ونجح ألفارو رودريجيز في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 47، بعدما حول عرضية أمين عدلي برأسه إلى داخل الشباك.

واستمرت محاولات الفريقين خلال الدقائق التالية، قبل أن ينجح البديل البرازيلي ريان في تسجيل هدف الفوز لبورنموث بالدقيقة 78، مستفيدًا من تمريرة ماركوس تافيرنييه، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

بورنموث يحقق إنجازًا تاريخيًا

ورفع بورنموث رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 10 مباريات في جميع المسابقات، كما أصبح أول فريق إنجليزي يحقق الفوز في مبارياته الخمس الأولى ببطولة أوروبية كبرى خلال مشاركته الأولى في المسابقة.

وجاء الانتصار ليعزز موقع بورنموث في صدارة جدول ترتيب الدوري الأوروبي، ويقربه من التأهل المباشر إلى دور الـ16، قبل مواجهته المقبلة أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.