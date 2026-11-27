أعلنت شركة 1Password، المتخصصة في تطوير تطبيقات إدارة كلمات المرور، تعرض أنظمتها الداخلية لاختراق أمني أدى إلى وصول المهاجمين إلى بعض بيانات العملاء الشخصية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تمكنهم من الوصول إلى خزائن كلمات المرور أو المفاتيح السرية المستخدمة لحماية الحسابات.

وأوضحت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة تورونتو الكندية، أنها اكتشفت الاختراق في 19 نوفمبر الجاري، بعدما تمكن أحد المهاجمين من الوصول إلى حساب مؤسسي خاص بأحد الموظفين على منصة GitHub، التي تستخدمها الشركة لمشاركة وتخزين الشيفرات البرمجية الخاصة بمنتجاتها.

واستغل المهاجم صلاحيات الحساب المخترق لحقن شيفرات برمجية ضارة في الخوادم الداخلية للشركة؛ ما أتاح له تنزيل مجموعة من البيانات المتعلقة بعملاء 1Password.

ما البيانات التي تعرضت للاختراق؟

شملت المعلومات التي تمكن المهاجم من الحصول عليها أسماء بعض العملاء وعناوين البريد الإلكتروني المستخدمة لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق بتاريخ إنشاء الحساب، وآخر مرة سجل فيها المستخدم الدخول.

وأكدت 1Password أن خزائن العملاء، التي تحتوي على كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول والمعلومات الحساسة، لم تكن متاحة للمهاجم في أي مرحلة من مراحل الاختراق.

وأضافت الشركة أنها لا تمتلك إمكانية الوصول إلى كلمات مرور حسابات العملاء أو المفاتيح السرية الخاصة بهم، والتي تستخدم لتشفير بياناتهم، بما يمنع الشركة نفسها من الاطلاع على كلمات المرور المخزنة داخل الخزائن.

كما شددت على أن تطبيقاتها والإضافات الخاصة بمتصفحات الإنترنت لم تتأثر بالحادث الأمني.

اختراق أمني يستهدف 1Password

كيف تمكن المهاجم من اختراق أنظمة الشركة؟

لا تزال الطريقة التي استخدمها المهاجم للوصول إلى الحساب المؤسسي للموظف غير واضحة حتى الآن، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية بشأن كيفية تنفيذ الهجوم.

كذلك لم توضح 1Password عدد العملاء الذين تأثرت بياناتهم، أو ما إذا كانت قد أرسلت إخطارات مباشرة إلى المستخدمين الذين تعرضت معلوماتهم للاختراق.

ولا تزال هناك تساؤلات بشأن ما إذا كان المهاجمون قد تواصلوا مع الشركة أو قدموا مطالب تتعلق بالبيانات المسروقة.

ملايين المستخدمين يعتمدون على خدمات الشركة

تقدم 1Password خدمات إدارة كلمات المرور لملايين المستخدمين وأكثر من 200 ألف شركة حول العالم، وتتيح تخزين كلمات المرور وبيانات تسجيل الدخول ومعلومات بطاقات الدفع وغيرها من البيانات الحساسة في خزائن رقمية محمية.

ويعتمد خبراء الأمن السيبراني منذ سنوات على التوصية باستخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور باعتبارها وسيلة أكثر أمانا لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب، إلى جانب تسهيل إدارتها وحماية المستخدمين من مخاطر إعادة استخدام كلمات المرور نفسها عبر الخدمات المختلفة.