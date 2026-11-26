عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة مدى جاهزية مختلف قطاعات المحافظة والجهات المعنية لمواجهة الأزمات والطوارئ ، والوقوف على الإمكانات المتاحة وخطط الاستعداد .

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، وممثل المكتب العسكري، وممثلي الهيئات والقطاعات ومديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأزهر والكنيسة.

وتناول الاجتماع استعراض جهود الجهات في تجهيز ومراجعة البيانات المتعلقة بالإمكانات المتاحة، ومتابعة أوجه التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والهيئات المختلفة، بما يضمن تكامل منظومة العمل وتوحيد الجهود، وتحقيق الاستعداد المطلوب على مستوى المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، ومراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بكل قطاع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المهام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاهزية مختلف أجهزة المحافظة.