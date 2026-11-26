أكد الدكتور أحمد الكلحي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن مصر تمثل ركيزة أساسية وسندًا للأمة، وتحظى بمكانة تاريخية وحضارية كبيرة في سجل تاريخ الأمم والشعوب، مشيرًا إلى أن مصر كانت على مر العصور بلدًا معطاءً قدمت الكثير للإنسانية.

وقال الكلحي، خلال لقاء له في برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك من يحاول التقليل من قيمة الوطن أو تهميش دوره، متسائلًا عن الدروس المستفادة مما شهدته بعض الدول المحيطة بمصر من أزمات واضطرابات أدت إلى فقدان الاستقرار وضياع الأوطان، مؤكدًا أن الحفاظ على الوطن مسؤولية لا تقبل التفريط.

وأكد أن من يفرط في وطنه “يفرط في قيمة عظيمة”، مشددًا على أن أصحاب المواقف الوطنية والمخلصين لأوطانهم تعرضوا عبر التاريخ للهجوم والانتقاد بسبب تمسكهم بحب الوطن والدفاع عن مصالحه.

تعزيز الوعي

وأشار إلى أن مصر ستظل بلدًا معطاءً، وأن تاريخها يشهد بما قدمته من عطاء حضاري وإنساني، لافتًا إلى أهمية تعزيز الوعي بقيمة الوطن والحفاظ على مقدراته.