تعيش أسرة الشاب مصطفى محمود لطفي عبد الصمد، بمحافظة الشرقية، حالة من القلق والترقب، بعد اختفائه في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي وقع أمس، وسط مناشدات للمسؤولين بسرعة الكشف عن مصيره والاطمئنان عليه.

ونشرت فتاة تُدعى سامية أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للشاب المفقود، مطالبة المسؤولين بسرعة الاستجابة لمناشدة أسرته، وكتبت: «رسالة من أهلنا في ديرب نجم بالشرقية، مصطفى ضمن المفقودين بحادث الوراق، نرجو من المسؤولين طمأنة ذويه».

وأوضحت أن الشاب يُدعى مصطفى محمود لطفي عبد الصمد، وينتمي إلى مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مطالبة بسرعة المساعدة في الوصول إليه ومعرفة مصيره، في ظل حالة القلق التي تعيشها أسرته منذ وقوع الحادث.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.