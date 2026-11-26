ناشد شاب يدعى أحمد فرج المواطنين مساعدته في العثور على خاله سامح أحمد ورداني، الذي اختفى منذ وقوع حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، مطالبًا كل من لديه أي معلومات عنه بالتواصل معه بشكل عاجل، وسط حالة من القلق والترقب بين أفراد أسرته.

ونشر أحمد فرج صورة لخاله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبًا متابعيه بمساعدته في الوصول إليه، وكتب: «خالي حبيبي مختفي من وقت الحادث، ياريت اللي يعرف معلومة يبلغني فورًا، ودعواتكم معانا يرجع ويكون بالسلامة».

وأرفق أحمد فرج رقم هاتفه للتواصل في حالة توافر أي معلومات عن خاله سامح أحمد ورداني، وهو: 01024688571.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

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وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق، الذي امتدت نيرانه إلى المركبات الموجودة بمحيط الحادث.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.