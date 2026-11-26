أعادت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، فتح ملف إنشاء بنك للأنسجة البشرية في مصر، مؤكدة أهمية تنفيذ المشروع باعتباره خطوة مهمة لدعم المنظومة الصحية وتوفير احتياجات مرضى الحروق، الذين يمكن أن يستفيد مئات منهم من هذا المشروع حال تنفيذه.

أميرة صابر تطالب بخطوات جادة لإنشاء بنك للأنسجة البشرية في مصر

وناقشت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أهمية إعادة طرح المشروع على أجندة الاهتمامات الصحية، والعمل على اتخاذ خطوات جادة لتنفيذه.

وأوضحت النائبة أهمية إنشاء بنك للأنسجة البشرية، باعتباره أحد المشروعات الطبية التي يمكن أن تسهم في توفير الأنسجة اللازمة لعلاج المصابين بالحروق، وتحسين فرص حصول المرضى على التدخلات الطبية المناسبة، لا سيما الحالات التي تحتاج إلى عمليات ترقيع وتغطية للأنسجة المتضررة.

وأشارت إلى أن الاستفادة من المشروع لا تقتصر على الحالات الحرجة فقط، بل تمتد إلى أعداد كبيرة من مرضى الحروق الذين يحتاجون إلى خدمات طبية متخصصة، ما يجعل تنفيذ البنك ضرورة تستحق الاهتمام والتحرك.

وشددت أميرة صابر على أهمية تحويل فكرة بنك الأنسجة البشرية إلى مشروع قابل للتنفيذ، من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع تصور واضح للإمكانات المطلوبة وآليات التشغيل، بما يضمن الاستفادة منه في خدمة المرضى ودعم قدرات القطاع الصحي في مصر.