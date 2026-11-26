بعد ساعات من القلق والبحث عن المفقودين في حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أعلنت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة اثنين ممن كانت أسرهم وذووهم يبحثون عنهم، وسط حالة من الحزن والتعاطف الواسع بين المتابعين.

وأعلنت هنا تامر وفاة والدها، تامر عبدالسلام عبدالحكيم فودة، بعدما كانت قد نشرت في وقت سابق مناشدات للمساعدة في العثور عليه، عقب انقطاع الاتصال به بعد وقوع الحادث.

ونشرت هنا عبر حسابها على «فيسبوك» كلمات نعت فيها والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا في ذمة الله»، معبرة عن حزنها لفقدانه، فيما تلقت مئات التعليقات التي تضمنت رسائل التعزية والدعاء له بالرحمة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

صديق محمد الخولي يعلن وفاته في الحادث

وفي منشور آخر، أعلن محمد السبكي وفاة صديقه محمد الخولي، مؤكدًا أنه توفي في حادث حريق الدائري، وكتب: «صاحبي وأخويا في ذمة الله.. في حادث حريق الدائري امس.. الله يرحمك يا صاحبي».

وتفاعل أصدقاء الراحل ومتابعو المنشور مع خبر وفاته، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات المواساة والدعاء، من بينها: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، و«ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته»، وسط حالة من الحزن بين أصدقائه.

تفاعل واسع مع منشورات النعي

وحظيت منشورات النعي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ سجل منشور هنا تامر آلاف التفاعلات وآلاف التعليقات، بينما تفاعل مئات المستخدمين مع منشور نعي محمد الخولي، وحرص كثيرون على تقديم واجب العزاء ومشاركة الدعاء للمتوفين.

وعكست التعليقات حالة الحزن التي صاحبت الحادث، خاصة مع تداول منشورات البحث عن المفقودين خلال الساعات الأولى، ثم إعلان بعض الأسر والأصدقاء تلقيهم نبأ الوفاة.

بيان النيابة العامة بشأن ضحايا حريق الدائري

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة انتهاءها من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، في إطار التحقيقات الجارية بشأن حادث التصادم والحريق الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأوضحت النيابة أنها ندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات الحمض النووي DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوية الجثامين التي تعذر التعرف عليها.

كما أمرت النيابة بحبس قائد السيارة المتسببة في التصادم، البالغ من العمر 21 عامًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة.

وكان الحادث الذي وقع مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026 قد أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، وفق الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال إجراءات تحديد هوية الضحايا والتحقيق في ملابسات الواقعة.