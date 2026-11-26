كشفت الفنانة صابرين النجيلي عن استعدادها لطرح ميني ألبوم غنائي جديد، تعمل على التحضير له خلال الفترة الحالية، وذلك في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، مشيرة إلى أن الألبوم يضم حتى الآن 5 أغنيات، وتواصل اختيار وتجهيز باقي الأعمال تمهيدًا للاستقرار على الشكل النهائي لطرحه.

وأوضحت صابرين النجيلي أنها لم تحسم حتى الآن طريقة طرح المشروع الغنائي الجديد، سواء من خلال تقديمه في صورة ميني ألبوم متكامل، أو طرح أغنياته بشكل منفرد على فترات، لافتة إلى أن هناك أغنيتين انتهت بالفعل من تجهيزهما، بينما تقترب الأغنية الثالثة من الانتهاء، لتواصل بعدها العمل على باقي الأغنيات.

وأضافت أن الميني ألبوم الجديد يتضمن تنوعًا موسيقيًا، حيث تقدم من خلاله أغنية باللهجة الخليجية، في تجربة تضيف لونًا مختلفًا إلى اختياراتها الغنائية، مؤكدة أن تفاصيل المشروع لا تزال قيد التحضير، ولم يتم الاستقرار بشكل نهائي على جميع عناصره حتى الآن.

صابرين النجيلي تكشف حقيقة وجود دويتوهات في الميني ألبوم

وعن إمكانية مشاركة أحد المطربين في دويتو غنائي ضمن أغنيات الميني ألبوم، أكدت صابرين النجيلي أن هذا الأمر لم يتم حسمه حتى الآن، موضحة أنه لا توجد اتفاقات مؤكدة بشأن تقديم دويتوهات، لكن الفكرة تظل واردة، وقد تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار النشاط الفني الذي تعيشه صابرين النجيلي خلال الفترة الحالية، حيث تسعى إلى تقديم أعمال غنائية متنوعة، تجمع بين أكثر من لون موسيقي، بما يمنح جمهورها تجارب مختلفة ويعكس تطور اختياراتها الفنية.

صابرين النجيلي تواصل نشاطها الفني بعد أعمال درامية ومسرحية

وعلى جانب آخر، شهدت الفترة الأخيرة حضورًا فنيًا ملحوظًا لصابرين النجيلي، إذ انتهت مؤخرًا من عرض مسرحية في بداية شهر نوفمبر الجاري، لتواصل بذلك نشاطها على خشبة المسرح إلى جانب استعداداتها للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال مشروعها الجديد.

كما حققت صابرين النجيلي نجاحًا لافتًا من خلال مشاركتها في مسلسل «اتنين غيرنا»، الذي تعاونت خلاله مع مجموعة من النجوم، من بينهم آسر ياسين، ودينا الشربيني، وناردين فرج، ونور إيهاب، وحاتم رضا، ومحمد السويسي.

وتترقب صابرين النجيلي خلال الفترة المقبلة الانتهاء من تحضيرات الميني ألبوم الجديد، وحسم طريقة طرح أغنياته، وسط احتمالات بتقديم مفاجآت غنائية لجمهورها، سواء على مستوى اللهجات الموسيقية أو التعاونات الفنية، في خطوة جديدة ضمن مشوارها الفني.