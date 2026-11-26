يعد جلاش رول باللحمة المفرومة والجبنة الموتزاريلا من الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها على وجبة الغداء أو العشاء، فهو يجمع بين مذاق اللحمة المعصجة والخضراوات والجبنة الموتزاريلا، مع طبقات الجلاش المقرمشة من الخارج والحشوة الغنية من الداخل.

وقدمت الشيف توتا مراد طريقة تحضير جلاش رول باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتقديم وجبة مختلفة ومميزة بعيدًا عن طرق تحضير الجلاش التقليدية.

طريقة عمل جلاش رول باللحمة المفرومة

طريقة عمل جلاش رول باللحمة المفرومة

مقادير جلاش رول باللحمة المفرومة:

لفة جلاش.

نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

بصل مقطع مكعبات.

طماطم مقطعة مكعبات.

بقدونس مفروم.

زيتون أسود مقطع حلقات.

400 جرام جبنة موتزاريلا.

- زيت للتسوية.

طريقة عمل جلاش رول باللحمة المفرومة

طريقة عمل جلاش رول باللحمة للشيف توتا مراد

ـ في وعاء مناسب، تخلط اللحمة المفرومة المعصجة مع الفلفل الألوان والبصل والطماطم.

ـ يضاف البقدونس المفروم والزيتون الأسود والجبنة الموتزاريلا إلى الخليط.

ـ تقلب جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس الحشوة.

ـ تفرد ورقتان من الجلاش، مع دهن كل ورقة بالزيت.

5. توزع كمية مناسبة من حشوة اللحمة والجبنة على الجلاش.

6. يلف الجلاش على شكل رول مع إحكام غلق الأطراف.

7. تكرر الخطوات حتى الانتهاء من كمية الجلاش والحشوة.

8. يوضع الزيت في طاسة على النار، ثم تسوى رولات الجلاش مع التقليب حتى تحصل على لون ذهبي من جميع الجوانب.

9. يقدم جلاش رول باللحمة ساخنًا، حتى تستمتع بمذاق الجبنة الموتزاريلا الذائبة والحشوة الغنية.

طريقة عمل جلاش رول باللحمة المفرومة

سر نجاح جلاش رول باللحمة

- دهن ورقتي الجلاش بالزيت يساعد على الحصول على قوام مقرمش.

- عدم الإكثار من الحشوة حتى لا يتفتح الرول أثناء التسوية.

- إحكام لف الجلاش وغلق الأطراف للحفاظ على الحشوة بالداخل.

- التقليب على نار متوسطة حتى ينضج الجلاش ويحصل على لون ذهبي دون احتراق.