يعد عسر الطمث هو مصطلح طبى يُطلق على آلام وتشنجات الرحم المؤلمة التي تسبق أو ترافق فترة الحيض.

ووفقا لموقع مايو كلينك يُقسم “ عسر الطمث” طبياً إلى نوعين الأساسي يسبب آلاما اعتيادية ناتجة عن انقباضات الرحم دون وجود مرض عضوي اما عسر الطمث الثانوي فهو الناجم عن مشكلات طبية كامنة مثل بطانة الرحم المهاجرة أو الأورام الليفية.



العلاجات المنزلية وتخفيف الأعراض الفوري



​تساعد الخطوات البسيطة التالية في السيطرة على التشنجات الخفيفة إلى المتوسطة لعسر الطمث دون الحاجة لتدخل طبي معقد:



الكمادات الدافئة

​وضع وسادة تدفئة أو زجاجة ماء دافئ على أسفل البطن أو الظهر. تساعد الحرارة على إرخاء عضلات الرحم المشدودة بنفس كفاءة بعض المسكنات الخفيفة.



شاي الأعشاب المهدئة

​تناول مشروبات دافئة مثل شاي البابونج أو النعناع أو الزنجبيل نظراً لخصائصها المضادة للالتهاب والمخففة لتقلصات العضلات.



التمارين الخفيفة والمشي

​على الرغم من صعوبة الحركة وقت الألم، إلا أن مشي خفيف أو تمارين الإطالة الخفيفة أو اليوغا تحفز إفراز هرمون "الإندورفين" وهو مسكن الجسم الطبيعي وتخفف احتقان الحوض.



تدليك البطن بالزيوت العطرية



​تدليك أسفل البطن بلطف باستخدام زيوت أساسية (مثل زيت اللافندر أو الميرمية المخففة بزيوت ناقلة) لتقليل حدة التقلصات.



العلاجات الطبية والدوائية



​عندما تكون الآلام حادة وتعيق الأنشطة اليومية، يوصي الأطباء بالبروتوكولات الآتية:

​مضادات الالتهاب غير سترودية

​تُعد الخيار الدوائي الأول والأكثر فعالية مثل الإبوبروفين أو النابروكسين وتعمل هذه الأدوية على تقليل إنتاج الجسم لمادة “البروستاجلاندين”المسؤولة عن انقباضات الرحم المؤلمة، ويُفضل تناولها مع بدء نزول الدم أو قبل الشعور بالألم بقليل للحصول على أفضل نتيجة.



​وسائل منع الحمل الهرمونية

​بالنسبة لمن يعانين من آلام مزمنة، قد يصف الطبيب حبوب منع الحمل المركبة، أو اللصقات، أو الحلقات الهرمونية، أو اللولب الهرموني، لأنها تقلل سمك بطانة الرحم وتقلل بالتالي من كمية "البروستاجلاندين" وانقباضات الرحم المؤلمة.



​علاج سبب عسر الطمث الثانوى



​إذا كان الألم ناتجاً عن حالة مرضية كامنة مثل بطانة الرحم المهاجرة أو الأكياس، فإن العلاج يتطلب تدخلاً طبياً متخصصاً قد يشمل أدوية هرمونية متخصصة أو جراحة طفيفة التوغل لإزالة الأنسجة المسببة للمشكلة.



تغييرات نمط الحياة للوقاية طويلة الأجل



​التغذية المتوازنة: تقليل تناول الأطعمة الغنية بالملح والكافيين والسكر قبل الدورة لمنع احتقان السوائل والانتفاخ.



​مكملات المغنيسيوم وأوميجا 3: تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل الأسماك أو مكملات المغنيسيوم يقلل من شدة التقلصات العضلية.