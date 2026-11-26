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أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الخميس عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت مواقع حيوية على أراضي دولة الكويت الشقيقة باستخدام الطائرات المسيّرة، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين ووقوع أضرار مادية.

وأكدت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت مصر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وشددت مصر على ضرورة وقف هذه الاعتداءات وتغليب الحلول الدبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.