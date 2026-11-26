أكد الإعلامي مصطفى بكري أن وزير الصحة أوضح أن 13 سيارة إسعاف تواجدت في موقع حادث الوراق فور وقوعه، قبل أن يرتفع عدد سيارات الإسعاف إلى 39 سيارة، في إطار جهود التعامل مع الحادث وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التقارير تشير إلى تحرك سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بعد نحو 15 دقيقة من وقوعه، مؤكدا أن السيطرة على الحريق تمت بعد الساعة السابعة مساءً، رغم الزحام المروري الذي شهدته الطرق المحيطة بموقع الحادث.

التحديات المرتبطة بالكثافات المرورية

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية تحركت للتعامل مع تداعيات الحادث، في ظل التحديات المرتبطة بالكثافات المرورية.