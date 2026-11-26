أيدت محكمة استئناف فرنسية، الخميس، أمرا قضائيا بمصادرة أصول مرتبطة بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة؛ في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تكوين ممتلكات بطرق غير مشروعة والاستيلاء على أموال عامة لبنانية.

وتبلغ قيمة الأصول التي شملها القرار نحو 37 مليون يورو، وتشمل 6 عقارات في المملكة المتحدة وعقارين في بلجيكا، إلى جانب حساب مصرفي، ترتبط بـ«سلامة» ونجله «نادي» من خلال شركتين.

ويأتي القرار ضمن تحقيقات فرنسية تتعلق بشبهات اختلاس نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان، يُشتبه في تورط أطراف مصرفية في تسهيلها، من بينها بنك «إتش إس بي سي برايفت بانك سويس».

وشغل رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي بين عامي 1993 و2023، وتلاحقه اتهامات تتعلق بتكوين ثروة عقارية ومصرفية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة من خلال الاستيلاء على أموال عامة، وهي اتهامات لا تزال محل تحقيقات قضائية.

وفي المقابل، أعلن محامو سلامة، عزمهم الطعن مجددا أمام محكمة التمييز الفرنسية؛ بعد رفض اعتراضهم على اختصاص القضاء الفرنسي بمصادرة أصول موجودة خارج الأراضي الفرنسية.

من جهته، اعتبر محامي الدولة اللبنانية أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار استرداد الأموال، مؤكدا ضرورة عودتها إلى الشعب اللبناني، في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.