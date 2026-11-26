أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن الحد من حوادث الطرق لا يرتبط فقط بنوع المركبات أو تطوير البنية التحتية للطرق، وإنما يبدأ بالأساس من إصلاح السلوك البشري ونشر الثقافة المرورية، مشددًا على أن الاستهتار بقواعد المرور قد يحول أي وسيلة مواصلات إلى سبب في وقوع حوادث مأساوية وسقوط ضحايا.

وأوضح أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، أن المشكلة الأساسية ليست في نوع المركبة، وإنما في السلوك البشري الذي يحتاج إلى إصلاح وتغيير.

وضرب مثالًا ببعض الممارسات الخاطئة على الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن طريق الساحل يشهد عبور أشخاص ليلًا بملابس داكنة، فضلًا عن انشغال بعضهم بالهواتف المحمولة أثناء عبور الطريق، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على حياتهم وحياة قائدي السيارات، وقد يضع السائق في مواجهة تبعات قانونية حال وقوع حادث.

وأضاف أن القيادة العشوائية للدراجات النارية والتسلل بين السيارات والسير بالقرب منها بصورة خطرة، من أبرز صور الاستهتار المروري، موضحًا أن اصطدام دراجة نارية بسيارة أو اندفاع قائدها بصورة مفاجئة قد يتسبب في إصابات بالغة تستدعي بقاء المصاب في المستشفى لفترات طويلة.

وشدد مقدم برنامج «آخر النهار» على أن القضية تتجاوز مجرد تطبيق القوانين أو تطوير الطرق، لتتعلق بثقافة المجتمع ومدى التزام أفراده بقواعد السلامة واحترام حقوق الآخرين في الطريق، مؤكدًا أن إصلاح السلوك البشري هو المدخل الأساسي للحد من نزيف الحوادث.

وفي سياق متصل، أكد أبو بكر أن المسؤولية عن مواجهة تداعيات الحوادث لا تقع على الحكومة وحدها، وإنما تمتد إلى الأحزاب السياسية ورجال الأعمال ووسائل الإعلام والشخصيات العامة، متسائلًا: «ماذا قدمتم للناس؟ وماذا فعلتم من أجل دعمهم ومساندتهم؟».

وأشار إلى أن مشاهد العزاء عقب الحوادث الكبرى تشهد حضورًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع، لكن التضامن الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على المشاركة في مراسم العزاء، بل يجب أن يمتد إلى زيارة المصابين في المستشفيات والاطمئنان عليهم وتقديم الدعم لأسر الضحايا.

وتساءل أبو بكر عن مدى مساواة أعداد المشاركين في العزاء بأعداد الذين حرصوا على زيارة المصابين في المستشفيات، معتبرًا أن المساندة الحقيقية تظهر في المواقف العملية، وليس فقط في الحضور وتقديم واجب العزاء.

