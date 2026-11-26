أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حادث الطريق الدائري بالوراق، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 26 آخرين، بينهم عدد من المصابين بحروق خطيرة، يستدعي وقفة جادة لمراجعة إجراءات السلامة والرقابة على شاحنات نقل المواد البترولية، مشيدًا بالدور الذي قامت به فرق الإسعاف والأطقم الطبية في التعامل مع ضحايا الحادث.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن تداعيات الحادث تجاوزت مجرد وقوع تصادم مروري، بعدما خلف خسائر بشرية مؤلمة، وأسرًا فقدت ذويها في لحظات، وأطفالًا أصبحوا بلا آباء، وزوجات فقدن أزواجهن، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة بشأن مدى الالتزام باشتراطات الأمان أثناء نقل المواد الخطرة عبر الطرق الحيوية.

وتساءل عن مدى فاعلية منظومة الرقابة على سيارات نقل المواد البترولية، ومدى خضوعها للفحص الدوري والتأكد من سلامة مكوناتها الأساسية، خاصة الإطارات وأنظمة الفرامل، إلى جانب ضرورة التأكد من امتلاك السائقين الخبرة والتدريب اللازمين للتعامل مع الشحنات الخطرة.

الكشف عن أوجه القصور المحتملة

وأشار بكري إلى أن تحديد المسؤولية لا ينبغي أن يقتصر على معرفة المتسبب المباشر في التصادم، بل يجب أن يمتد إلى مراجعة منظومة نقل المواد البترولية بالكامل، والكشف عن أوجه القصور المحتملة ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوت أي مخالفات.