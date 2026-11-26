كشفت اعترافات المتهم في تحقيقات حادث الوراق عن تسلسل اللحظات التي سبقت اشتعال ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري، إذ اصطدمت سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة أثناء تجاوز المركبات والتنقل بين الحارات.

وأفاد المتهم بأن عجلة القيادة اختلت في يديه عقب الاصطدام، بينما انحرفت السيارة إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، لتندلع النيران.

وكشفت التحقيقات أن الاصطدام أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف السيارة، ثم انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، ما تسبب في تسرب البنزين واشتعال النيران.

وباستجواب المتهم ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية، أقر بأنه كان يقود سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة.

وأضاف المتهم أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه السيارات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يديه وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأوضح، بحسب اعترافاته، أن أحد إطارات الناقلة انفجر، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، ما أدى إلى تسرب البنزين منها واندلاع الحريق.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كاملة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، بالتزامن مع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.