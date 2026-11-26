أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن معدل الاستثمار في مصر لا يزال أقل من المستويات المستهدفة، رغم ما تمتلكه الدولة من ثروات وفرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وإزالة المعوقات أمام المستثمرين لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل للشباب.

وقالت خلال لقائها مع أحمد دياب ومحمد جوهر ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن قطاع الصناعة يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف الدولة رفع مساهمته إلى 20% بحلول عام 2030، مؤكدة أن القطاع يمتلك إمكانات تسمح بزيادة مساهمته إلى 50% من الناتج وفقا للدراسات الاقتصادية.

وأضافت أن محافظات الصعيد تمتلك فرصا كبيرة في الصناعات الكيماوية والتعدينية والصناعات المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية والخامات الدوائية، ما يتطلب تشجيع الاستثمارات وتوظيف هذه الموارد داخل سلاسل الإمداد الصناعية بدلا من استيراد منتجات يمكن تصنيعها محليا.

وشددت على أن التحدي الأساسي يتمثل في التنفيذ والمتابعة والمحاسبة، موضحة أن مصر تحتاج إلى توسيع قاعدة المصانع المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والصناعات الصغيرة، لتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.