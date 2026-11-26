تضامن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مع شاب ظهر في حالة انهيار عقب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعدما فقد سيارته وسط المركبات المتفحمة، ولم يتمكن من الوصول إلى شقيقه المفقود حتى الآن.

تضامن تركي الـ شيخ

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، رسالة دعم للشاب، قائلا: «لا تحمل هم العوض، المهم إن شاء الله نطمن على أخوك يارب»، في لفتة إنسانية وسط حالة الحزن التي خلفها الحادث.

وكان الشاب قد ظهر في مقطع فيديو متداول، وهو يتفحص حطام السيارات المتفحمة، محاولًا التعرف على سيارته والوصول إلى أي معلومة تطمئنه على شقيقه، بعدما فقد القدرة على تمييز المركبات بسبب شدة التفحم والدمار الذي لحق بها.

وظهر الشاب في حالة من الحيرة والانهيار، وهو يبحث بين بقايا السيارات وأجزائها، مستعينًا ببعض العلامات التي قد تساعده في التعرف على مركبة شقيقه، من بينها وجود عدة وسلم حديد داخل إحدى السيارات.

وقال الشاب في كلمات مؤثرة: «العربية راحت.. العربية ساحت.. وأخويا مش لاقيه»، معبرًا عن حجم الرعب والحزن الذي يعيشه، في انتظار معرفة مصير شقيقه وسط جهود البحث عن المفقودين.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.