أطلق شاب يُدعى شكري استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمساعدة في العثور على والده، الذي كان ضمن المتواجدين في موقع حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

حادث الوراق

ونشر شكري استغاثته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبًا كل من لديه معلومات عن والده أو شاهده في موقع الحادث بالتواصل معه، للاطمئنان على حالته ومعرفة مصيره، خاصة أنه لم يتمكن من الوصول إليه حتى الآن.

وكتب في منشوره: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي كان في الحادث اليوم في الوراق، ياريت اللي هناك يكلمني أطمن عليه».

وأوضح أن اسم والده هو محمد شكري رجب أحمد داود، وترك رقم هاتفه للتواصل معه في حال التوصل إلى أي معلومات تساعد في العثور عليه: 01005241321.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.