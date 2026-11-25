أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر تطبيق واتساب حول حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب، موضحًا أن الفقهاء اختلفوا في تحديد عورة المرأة وما يجوز لها كشفه.

حكم كشف القدمين للمرأة أمام الرجال الأجانب

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن جمهور الفقهاء يرون أن عورة المرأة جميع جسدها عدا الوجه والكفين، وبالتالي يجب عليها ستر سائر جسدها أمام الرجال الأجانب.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المذهب الحنفي أجاز في بعض الروايات كشف القدمين أيضًا، وهو ما يمثل قولًا فقهيًا آخر في هذه المسألة.

وأكد أمين الفتوى أن الأحوط للمرأة الالتزام برأي جمهور الفقهاء، بحيث لا تكشف أمام الرجال الأجانب سوى وجهها وكفيها، موضحًا أنه إذا احتاجت في موضع معين إلى الأخذ برأي السادة الحنفية في جواز كشف القدمين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.