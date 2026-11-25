حظيت البوسترات الرسمية الأولى لمسلسل «عالم افتراضي»، بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب، باهتمام كبير وتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب طرحها من الشركة المنتجة، تمهيدًا لعرض المسلسل قريبًا عبر منصة «يانجو بلاي».

وجاءت البوسترات لتكشف عن الملامح البصرية للعمل، وتثير فضول الجمهور تجاه طبيعة الشخصيات والأحداث، خاصة أن المسلسل يطرح قضية معاصرة تمس تفاصيل حياتنا اليومية، وهي تأثير العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الإنسانية والحياة الأسرية.

ويقدم العمل معالجة درامية تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، من خلال مجموعة من الشخصيات والخطوط الدرامية المتشابكة، مع التركيز على الفجوة بين الأجيال، والعلاقة بين الآباء وجيل Z، وانعكاسات التكنولوجيا على سلوكيات الشباب واختياراتهم.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب فتحي عبد الوهاب كل من محمد علاء «جاميكا»، ونهى عابدين، ومغني الراب فليكس، وجودي مسعود، ومالك عماد، إلى جانب مجموعة من الوجوه الجديدة.

«عالم افتراضي» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ومن المقرر عرضه قريبًا عبر منصة «يانجو بلاي».

يراهن العمل على موضوع شديدة الاهمية، يجمع بين التكنولوجيا والتحولات الاجتماعية والصراعات الإنسانية، في تجربة تستحق المتابعة مع اقتراب موعد عرضها.