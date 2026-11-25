أثار حادث حريق الدائري حالة كبيرة من الاهتمام في مساء اليوم بالقرب من منطقة الوراق.

تفاصيل حادث الدائري

اندلع حريق ضخم مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026 أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل مواد بترولية ىما أسفر عن وفاة 21 حالة واصابة 15 مواطن حتى الآن بحسب وزارة الصحة وتمت السيطرة على الحريق.

​تعتمد خطوات الإسعاف الأولي للحروق على درجة الحرق وعمقه، مع ضرورة التمييز بين الحروق البسيطة التي يمكن علاجها منزلياً، والحروق الخطيرة التي تتطلب تدخلاً طبياً.

ووفقا لما أورده موقع مايو كلينك نكشف لكم الإسعافات الأولية لضحايا الحروق.

متى يجب طلب الطوارئ فوراً

​اتصل بالإسعاف أو توجه إلى أقرب قسم طوارئ في الحالات التالية:

​الحروق العميقة التي تشمل جميع طبقات الجلد، أو التي تجعل الجلد يبدو جافاً ومتيبساً، أو متفحماً، أو ذا بقع بيضاء أو بنية أو سوداء.



​الحروق التي يزيد قطرها عن 3 بوصات حوالي 8 سنتيمترات.

​الحروق التي تغطي اليدين، أو القدمين، أو الوجه، أو الفخذ، أو الأرداف، أو مفصلاً رئيسياً، أو تحيط بالكامل بأحد الأطراف مثل الذراع أو الساق.

​الحروق المصحوبة باستنشاق الدخان وصعوبة في التنفس و​الحروق الكيميائية أو الكهربائية.

​الإسعافات الأولية للحروق الخطيرة

لحين وصول المساعدة الطبية او الإسعاف افعل الإجراءات التالية

​حماية المصاب من أي ضرر إضافي: أبعد الشخص عن مصدر الحرق مثل النار، الدخان، أو الحرارة في حالة الحروق الكهربائية، تأكد من فصل التيار الكهربائي تماماً قبل الاقتراب من المصاب أو لمسه.

​2. التحقق من التنفس: تأكد من أن المصاب يتنفس؛ وإذا لم يكن يتنفس، ابدأ بالإنعاش القلبي الرئوي (CPR) إذا كنت مدرباً على ذلك.

​3. إزالة الملحقات الضاغطة: انزع الخواتم، والأحزمة، والأساور، وأي ملابس ضيقة برفق وبسرعة، خاصة من المناطق المحيطة بالحرق، لأن المناطق المحروقة تتورم بسرعة كبيرة.

تحذير: لا تحاول أبداً نزع الملابس الملتصقة بالجلد المحروق.



​4. تغطية الحرق: غطِّ منطقة الحرق بضمادة معقمة جافة أو قطعة قماش نظيفة ومبللة بماء بارد وليس مثلجاً.



5رفع الجزء المصاب: ارفع المنطقة المحروقة فوق مستوى القلب إن أمكن ذلك لتقليل التورم.



​6. مراقبة علامات الصدمة: انتبه لأعراض الصدمة مثل البرودة، وشحوب الجلد، وضعف النبض، والتنفس السطحي.



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الإسعافات الأولية للحروق الطفيفة او السطحية

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تبريد الحرق: ضع المنطقة المصابة تحت ماء جارٍ بارد معتدل البرودة لمدة 10 إلى 20 دقيقة، أو ضع عليها كمادة باردة ومبللة حتى يخف الألم وتجنب استخدام الثلج مباشرة لأنه قد يسبب تلفاً إضافياً للأنسجة.

إزالة الخواتم والأشياء الضيقة: افعل ذلك بسرعة ولطف قبل أن يبدأ الجلد بالتورم.

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عدم فقء البثور : البثور المملوءة بالسوائل تحمي الجلد من العدوى لذا اتركها سليمة وإذا انفجرت من تلقاء نفسها، نظف المنطقة بلطف بالماء والصابون الخفيف وضع مرهم مضاد حيوي.

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الترطيب: بعد تبريد الحرق تماماً، ضع طبقة رقيقة من مرهم مرطب مثل الفازلين أو جل الصبار لتخفيف الجفاف وتهدئة الجلد.



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التغطية بضمادة: غطِّ الحرق بضمادة شاش معقمة غير لاصقة ولفها بشكل فضفاض لتجنب الضغط على الجلد المصاب.

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تخفيف الألم: يمكن تناول مسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول عند الحاجة.

أخطاء شائعة يجب تجنبها



​لا تضع الثلج أو الماء المثلج مباشرة على الحرق.



​لا تضع الزبدة، أو الزيوت، أو معجون الأسنان، أو البيض على الحروق فهذه المواد تحبس الحرارة داخل الجلد وتزيد من خطر التلوث والعدوى.



​لا تستخدم القطن الطبي مباشرة على الجرح، لأن أليافه قد تلتصق بالحرق وتسبب التهاباً.