يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث وجّه برفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بديوان عام الوزارة، وكذا رفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في الزمام الجغرافي لموقع الحادث، كما توجه إلى موقع الحادث ومستشفيات الإحالة لمتابعة الموقف ميدانيًا.

وأوضحت الوزارة أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 39 سيارة إسعاف، مشيرةً إلى أن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 19 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفيات: الشيخ زايد التخصصي، وإمبابة العام، والوراق المركزي، وشبرا العام، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 30 حالة وفاة في حصر أولي، تم توزيعها على مستشفيات: شبرامنت المركزي، وبولاق الدكرور، وإمبابة العام، والوراق المركزي، والعجوزة النموذجي.

وتواصل وزارة الصحة والسكان متابعة الموقف عن كثب، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتتقدم الوزارة بخالص العزاء لأهالي المتوفين، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين، وجارٍ استكمال المتابعة.