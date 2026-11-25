أعرب حزب الجبهة الوطنية عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث الأليم الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مقدمًا خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وذويهم في هذا المصاب الأليم.

وأكد الحزب، في بيان له، تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما ابتهل الحزب إلى الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيدهم إلى أسرهم سالمين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.