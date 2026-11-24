يسابق رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت، الوقت الذي ينفذ منه. لتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة. الذي ينتهي بعد أسبوعين. فيما يواصل رئيس الحكومة الانتقالية، بنيامين ناتنياهو، استغلال كل منبر وفرصة، للتحريض علي إيران. والحديث عن ضرورة شن عدوان عليها في أسرع وقت ممكن. دعوات ناتنياهو، إلي التحرك ضد طهران. اصتدمت بجدارين أساسيين. الأول: التباين بين موقفه وموقف الجيش الإسرائيلي، ورئيس أركانه آيير زامير، الذي يفضل شن الهجوم بالتزامن مع الأمريكيين. والثاني: الخلاف بينه وبين خصومه السياسيين، الذين لا يرون خطرا فوريا. يستوجب شن هجوما علي إيران، في المدي المنظور. ويتهمونه بأنه يستخدم ورقته السياسية الأخيرة. ويقوم بتوظيف قضايا أمنية. خدمة لمصالح شخصية ضيقة. علي خلفية الاتصالات الجارية، لتأليف حكومة وحدة وطنية. تبرز خلافات كبيرة وعلنية. بين ناتنياهو، وآيزنكوت. بشأن مدي الحاح شن هجوم علي إيران. آيزنكوت، يري أنه لا يوجد حاليا تهديد مباشر وفوري. يستدعي تنفيذ عملية عسكرية عاجلة. في المقابل يتهمه ناتنياهو، بالتقليل بحجم التهديدات، لأسباب سياسية. ويؤكد بأن التهديدات المقبلة من إيران، خطيرة وفورية، وتستدعي تأليف حكومة موسعة في أقرب وقت ممكن. خبراء إسرائيليون، يرون أنه لا يمكن فصل التناقض الأمني عن الواقع السياسي، وتجاهل انتقال تأثير الاعتبارات السياسية، في قرارات ناتنياهو، الذي يعتبر وفقا لهم. كل شي مباحا للبقاء في الحكم.

بين التكليف والتأليف، ثمة كثير من الأسئلة، وكثير من التحديات. إذ بات المشهد الإسرائيلي بأزماته المعقدة. بحاجة ماسة، إلي مواجهة تلك التحديات. وإلي خيارات واقعية وصعبة للتجاوز. وإلي تضحيات تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة. ولا سيما، مع بروز تحديات سياسية وأمنية وأقتصادية واجتماعية. تكاد تعصف بالداخل الإسرائيلي. واقع التكليف الصعب. للحكومة الإسرائلية، وضع الجميع أمام واقع معقد، وأمام اشكاليات تتجاوز ما هو سياسي.