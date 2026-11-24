​مع بدء تفعيل خدمات الدفع اللاتلامسي عبر الهواتف الذكية العاملة بنظام «أندرويد» في مصر، تتحول شاشة الهاتف المحمول من مجرد وسيلة اتصال وتصفح إلى محفظة مالية متكاملة تغني الملايين عن حمل النقود الورقية أو البحث عن البطاقات البنكية داخل المحفظة عند الوقوف أمام كاشير المتاجر والمطاعم ومحطات الوقود.

​وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول ملموسة في إيقاع الحياة اليومية للمستهلك المصري؛ إذ لم يعد نسيان المحفظة في المنزل أو تلف الشريط المغناطيسي للبطاقة عائقًا أمام إتمام أي عملية شراء، طالما كان الهاتف في يد صاحبه ومزودًا بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

​3 تطبيقات بنكية تقود التجربة اليوم

و​تتيح ثلاثة من أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية لعملائها من حاملي هواتف أندرويد ربط بطاقاتهم البنكية المؤهلة وإجراء المدفوعات الفورية عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) من خلال:

​البنك الأهلي المصري: عبر تطبيق NBE Tap & Pay. ​البنك التجاري الدولي (CIB): عبر تطبيق CIB Pay.

​بنك مصر: عبر خدمة BM Pay المدمجة داخل تطبيق الموبايل البنكي BM Online.

​كيف تغيّر هذه التقنية أسلوب الشراء والأمان؟

و​إلى جانب السرعة الفائقة في إتمام المعاملات التي لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة بمجرد فتح قفل الهاتف وتقريبه من ماكينة الدفع، تقدم هذه التقنية مستوى أمان يفوق البطاقات التقليدية:

​حماية مزدوجة من السرقة: في حال فقدان البطاقة البلاستيكية التقليدية، يمكن لأي شخص استخدامها في المعاملات اللاتلامسية الصغيرة دون رقم سري، أما الدفع عبر الهاتف فيشترط فك قفل الشاشة ببصمة الإصبع أو الوجه أو الرمز السري لصاحب الهاتف أولًا.

​تشفير البيانات البنكية: تعتمد التطبيقات البنكية على إنشاء رموز رقمية مشفرة بديلة لبيانات البطاقة الفعلية أثناء عملية الدفع، ما يحمي بيانات الحساب البنكي من النسخ أو الاختراق.

​تجميع البطاقات في مكان واحد: يمكن للمستخدم إضافة أكثر من بطاقة مؤهلة داخل التطبيق والتنقل بينها بسهولة دون الحاجة لحمل عدة بطاقات يوميًا.

​دليلك السريع لتشغيل الخدمة في أقل من دقيقة

و​للاستفادة من الخدمة بدءًا من اليوم، يحتاج مستخدم هاتف أندرويد فقط إلى التأكد من دعم هاتفه لخاصية NFC، ثم اتباع ثلاث خطوات:

​تحميل تطبيق البنك التابع له وتفعيل الخدمة بإدخال بيانات البطاقة البنكية المؤهلة.

​تفعيل خيار NFC من شريط الإعدادات السريعة بالهاتف، واختيار تطبيق البنك كـ «تطبيق الدفع الافتراضي».

​عند الدفع لدى أي تاجر يمتلك ماكينة نقاط بيع إلكترونية (POS)، يكفي فتح قفل الهاتف وتمريره بالقرب من الماكينة لتتم العملية فورًا.