كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب الكرواتي كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز، من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، في ظل التحركات الجارية داخل القلعة الحمراء لحسم ملف المدير الفني الجديد.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر راديو «أون سبورت»، أن يوريتشيتش يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، مشيرًا إلى وجود احتمالات كبيرة للإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال اليوم الثلاثاء، بدلًا من الانتظار حتى الغد.

وقال شوبير: «بنسبة كبيرة نحن على موعد اليوم مع إعلان مدرب جديد للنادي الأهلي، اليوم اللي هو اليوم مش بكرة».

وأضاف أن إدارة الأهلي تسعى إلى إنهاء ملف المدير الفني في أسرع وقت ممكن، من أجل توفير الاستقرار الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الجهاز الفني.