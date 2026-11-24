شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، إن بيراميدز ظهر وكأنه يخوض حصة تدريبية أمام الأهلي، في إشارة إلى الفارق الكبير في الأداء بين الفريقين، موضحًا أن لاعبي بيراميدز فرضوا سيطرتهم على المباراة دون الحاجة إلى بذل مجهود إضافي.

وأضاف شوبير ساخرًا: «امبارح بيراميدز انتظر المنافس يأتي استاد القاهرة لكنه لم يأتِ، بيراميدز راح لوحده استاد القاهرة واشتغل تمرينة حلوة كده وجاب جول في كل شوط، ومرضاش يدوس أكتر من كده عشان الولاد ميتعبوش».

وتابع: «حد هيقولي تمرين إزاي يا كابتن ده بيلاعب النادي الأهلي، بجد؟ هو الأهلي راح الملعب امبارح؟ هو أنت شفت واحد في الـ11 اللي لعبوا أو الـ4 اللي نزلوا، شفت واحد فيهم كان كويس أو إنه راح استاد القاهرة؟».