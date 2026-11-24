يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب بنما، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المرتقبة، التي تمثل محطة حاسمة في مشوار الفراعنة نحو التأهل إلى الدور التالي.

فوز ثمين لمصر أمام قطر

وكان منتخب مصر قد استعاد توازنه في البطولة بعدما حقق الفوز على نظيره القطري بهدفين دون رد، في الجولة الثانية، حيث افتتح أحمد صفوت التسجيل، قبل أن يضيف خالد مختار الهدف الثاني، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط لهم في البطولة.

ورفع الفوز رصيد المنتخب المصري إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب اليونان المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يسعى الفراعنة لحسم بطاقة التأهل خلال مواجهة بنما المقبلة.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بنما لتعزيز فرصه في التأهل، خاصة أن نظام البطولة يمنح بطاقات العبور إلى دور الـ32 لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

من جانبه، أعرب حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن سعادته بالفوز على قطر، مؤكدًا أن اللاعبين مروا بفترة صعبة خلال اليومين السابقين للمباراة، في ظل أهمية تحقيق الانتصار لتعويض الخسارة أمام اليونان في الجولة الأولى.

وأوضح عبد اللطيف أن المنتخب كان في حاجة ماسة إلى النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن خسارة مواجهة قطر كانت ستعقد حسابات التأهل بشكل كبير.

وأشاد المدير الفني بالمنتخب القطري، مؤكدًا أن لاعبي مصر قدموا مباراة جيدة على المستوى الفني ونجحوا في تحقيق الهدف المطلوب.

وتحدث عبد اللطيف عن أداء الفريق خلال الشوط الثاني، موضحًا أن اللاعبين اتجهوا إلى الهدوء نسبيًا بعد التقدم في الشوط الأول، لكنه أبدى رضاه عن النتيجة والمستوى العام الذي ظهر به المنتخب.

وعن المواهب التي يمتلكها منتخب مواليد 2009، أكد المدير الفني ثقته في قدرة عدد من اللاعبين على التطور والوصول إلى أندية كبيرة، مشددًا على أن الفريق يضم عناصر مميزة تجمع بين المهارات الفردية والعمل الجماعي.

واختتم عبد اللطيف تصريحاته بالتأكيد على أمله في ظهور جيل جديد من اللاعبين المصريين القادرين على السير على خطى نجوم الكرة المصرية، مثل محمد صلاح وعمر مرموش.