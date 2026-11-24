أسدل النادي الأهلي الستار على تجربة المدرب المغربي الحسين عموتة بعدما قررت الإدارة توجيه الشكر له وإنهاء مهمته على رأس القيادة الفنية للفريق الأول عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد في مواجهة لم تكن نتيجتها وحدها سببًا في نهاية الرحلة وإنما جاءت لتكشف عن حجم الضغوط التي أحاطت بالفريق وحالة الغضب الجماهيري التي وصلت إلى ذروتها داخل استاد القاهرة.

147 يومًا فقط كانت كافية لكتابة نهاية تجربة استثنائية في تاريخ الأهلي بعدما أصبح عموتة أول مدرب مغربي يتولى المسؤولية الفنية للفريق قبل أن يغادر منصبه بعد خسارة واحدة فقط خلال مشواره الرسمي لكنها كانت خسارة ثقيلة في توقيتها وتأثيرها خاصة أنها جاءت أمام منافس مباشر وفي ظل تطلعات جماهيرية كبيرة لاستعادة الفريق توازنه والمنافسة بقوة على الألقاب.

لكن بعيدًا عن مشهد الوداع والنتيجة الأخيرة ماذا قدم الحسين عموتة للأهلي خلال 147 يومًا؟ وكيف يمكن قراءة تجربته بالأرقام والنتائج والمشاركة الفنية للاعبين؟ وهل تعكس الإحصائيات نجاحًا لم يكتمل أم أن الهزيمة الأخيرة كشفت مشكلات أكبر من مجرد نتيجة مباراة؟

من فترة الإعداد إلى مواجهة برشلونة.. كيف بدأت رحلة عموتة مع الأهلي؟

بدأت حكاية الحسين عموتة مع الأهلي وسط طموحات كبيرة بعدما وقع الاختيار عليه لقيادة الفريق في مرحلة كان النادي يبحث خلالها عن مشروع فني قادر على إعادة الاستقرار وتحقيق نتائج تتناسب مع حجم المنافسة المحلية والقارية.

ولم تقتصر مهمة المدرب المغربي على خوض المباريات الرسمية إذ تولى قيادة فترة الإعداد وعمل على تجهيز المجموعة للموسم الجديد قبل أن يخوض واحدة من أبرز المحطات المبكرة في تجربته بمواجهة برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر في اختبار منح الجهاز الفني فرصة مبكرة لتقييم مستوى اللاعبين أمام منافس من الطراز العالمي.

ومع انطلاق المنافسات الرسمية بدأ عموتة في تشكيل ملامح فريقه معتمدًا على مجموعة كبيرة من اللاعبين ومنح الفرصة لأسماء مختلفة في محاولة للوصول إلى التشكيل الأنسب وتحديد العناصر الأكثر قدرة على تنفيذ أفكاره الفنية.

11 انتصارًا في 14 مباراة.. حصيلة تبدو إيجابية رغم النهاية الصادمة

على مستوى النتائج خاض الأهلي تحت قيادة الحسين عموتة 14 مباراة رسمية نجح خلالها في تحقيق 11 انتصارًا مقابل تعادلين وهزيمة واحدة وهي أرقام تعكس أن المدرب المغربي حقق انطلاقة جيدة من الناحية الحسابية قبل أن تنتهي تجربته عند أول خسارة.

وجاء التعادل الأول أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في مباراة فقد خلالها الأهلي نقطتين قبل أن يتكرر التعثر أمام القناة بنتيجة 3-3 في مواجهة شهدت استقبال الفريق ثلاثة أهداف وأثارت تساؤلات بشأن قدرة الجهاز الفني على معالجة بعض المشكلات الدفاعية.

ورغم نجاح الأهلي في تجاوز عدد كبير من منافسيه وتحقيق 11 فوزًا فإن التعثرات التي صاحبت المشوار ظلت حاضرة في تقييم التجربة خصوصًا أن التعادل أمام القناة جاء بنتيجة كشفت عن صعوبات في الحفاظ على التقدم والسيطرة على مجريات المباريات.

ثم جاءت مباراة بيراميدز لتكتب الفصل الأخير بعدما تلقى الأهلي خسارته الأولى تحت قيادة عموتة بهدفين دون رد في نتيجة لم تكن مجرد فقدان ثلاث نقاط بل تحولت إلى أزمة فنية وجماهيرية انتهت بقرار رحيله عن منصبه.

30 هدفًا و9 في الشباك.. ماذا تقول أرقام الأهلي هجوميًا ودفاعيًا؟

تكشف الأرقام الهجومية عن قدرة الأهلي على الوصول إلى مرمى المنافسين بصورة جيدة خلال فترة عموتة بعدما سجل الفريق 30 هدفًا في 14 مباراة رسمية بمعدل 2.14 هدف في المباراة الواحدة وهو مؤشر يعكس الفاعلية الهجومية للفريق خلال أغلب فترات التجربة.

وفي المقابل استقبلت شباك الأهلي 9 أهداف فقط بمعدل 0.64 هدف في المباراة ليقدم الفريق حصيلة دفاعية جيدة على مستوى الأرقام خاصة مع نجاحه في الخروج بشباك نظيفة خلال 9 مباريات من أصل 14.

وتكشف هذه الإحصائية عن جانب مهم في تجربة المدرب المغربي إذ تمكن الأهلي من الحفاظ على نظافة شباكه في أغلب مبارياته بينما جاءت الأهداف التسعة التي استقبلها الفريق خلال خمس مواجهات فقط أمام الشرقية وإنبي والمقاولون العرب وكيتارا الأوغندي والقناة وبيراميدز.

ورغم التميز الرقمي الواضح على مستوى عدد الأهداف المستقبلة فإن استقبال ثلاثة أهداف أمام القناة ثم الخسارة بهدفين أمام بيراميدز أعاد تسليط الضوء على بعض التفاصيل الدفاعية التي لم تنجح الأرقام الإجمالية في إخفائها خاصة عندما واجه الفريق اختبارات أكثر صعوبة.

31 لاعبًا في حسابات عموتة.. مروان عطية الأكثر مشاركة

لم تكن تجربة عموتة قائمة على الاعتماد على مجموعة محدودة من العناصر إذ منح المدرب المغربي الفرصة لـ31 لاعبًا خلال المباريات الرسمية في محاولة لتوسيع قاعدة الاختيارات الفنية والوقوف على الإمكانات الحقيقية لعناصر الفريق.

وشهدت الفترة مشاركة عدد كبير من اللاعبين بمستويات وأدوار مختلفة بينما ظل الثلاثي رضا سليم ومحمد رأفت وأحمد خالد «كباكا» خارج حسابات المشاركة الرسمية تحت قيادة المدرب المغربي.

وجاء مروان عطية في صدارة اللاعبين الأكثر مشاركة بعدما خاض 914 دقيقة ليصبح العنصر الأكثر حضورًا في اختيارات عموتة وهو ما يعكس حجم الثقة التي حصل عليها لاعب الوسط خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها المدرب المغربي المسؤولية.

وتوضح قائمة المشاركين أن عموتة حاول التعرف على أكبر عدد ممكن من عناصر الفريق سواء من أصحاب الخبرات أو الوجوه التي احتاجت إلى فرصة لإثبات قدراتها لكن قصر مدة التجربة لم يمنحه الوقت الكافي للوصول إلى استقرار كامل في الاختيارات أو تثبيت مجموعة أساسية بصورة نهائية.

لماذا انتهت التجربة رغم التفوق في عدد الانتصارات؟

قد يبدو قرار رحيل عموتة بعد 11 انتصارًا وتعادلين وهزيمة واحدة مثيرًا للتساؤلات من الناحية الرقمية لكن كرة القدم لا تخضع للحسابات الإحصائية وحدها خصوصًا داخل نادٍ بحجم الأهلي حيث ترتبط قيمة النتائج بطبيعة المنافسين وتوقيت المباريات وحجم التطلعات الجماهيرية.

وجاءت الهزيمة أمام بيراميدز في توقيت بالغ الحساسية بعدما كان الفريق مطالبًا بتقديم رد فعل قوي وإظهار شخصيته في مواجهة منافس مباشر لكن الأداء والنتيجة جاءا على عكس انتظارات الجماهير لتنفجر حالة الغضب في المدرجات وتتحول المباراة إلى محطة فاصلة في مستقبل الجهاز الفني.

كما أن التعادل أمام المقاولون العرب والقناة سبق أن كشف عن بعض النقاط التي احتاجت إلى معالجة قبل أن تأتي مواجهة بيراميدز لتضع الجهاز الفني أمام اختبار لم يتمكن من تجاوزه.

وبذلك لم تكن الخسارة الأولى هي العامل الوحيد في تقييم التجربة بقدر ما كانت اللحظة التي اجتمعت فيها الضغوط والانتقادات وأصبح استمرار المدرب المغربي أكثر صعوبة في ظل حالة الاحتقان الجماهيري.