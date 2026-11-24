وجه الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم /الثلاثاء/، تهنئة إلى اجتماع عقدته الأمم المتحدة؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي رسالته، أكد شي أن القضية الفلسطينية تقع في صلب قضايا الشرق الأوسط، مشددا على أن التوترات الراهنة في المنطقة ينبغي ألا تصرف انتباه المجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مفتاح حل القضية الفلسطينية يكمن في التمسك بمسار "حل الدولتين" والدفع نحو استئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

كما شدد على ضرورة أن تتم إدارة الضفة الغربية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب وفقا لمبدأ "فلسطين يحكمها الفلسطينيون"، معرباً عن رفضه لأي ممارسات تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي أو انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا شي المجتمع الدولي إلى ترجمة توافق الآراء والالتزامات الداعمة لفلسطين إلى إجراءات ملموسة، والعمل على تعزيز وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية سلامة المدنيين.

وقال شي إن العدالة ستتحقق، ولا ينبغي أن تغيب. وأكد أن الصين لطالما دعمت بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

وأضاف أن الصين ستواصل العمل مع جميع الدول التي تنشد السلام وتتمسك بالعدالة، من أجل الدفع نحو التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، استناداً إلى سيادة القانون الدولي، وبما يعالج كلاً من أعراض هذه القضية وجذورها.