علَقَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام بيراميدز في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز والتي حسمها الأخير بثنائية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: أداء الأهلي أمام بيراميدز، هو الأسوأ على الإطلاق، ليس للأحمر فقط، بل هو أسوأ أداء رأيته في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليست هذه شخصية الأهلي، ولا روح لاعبي الفريق، ما حدث بالأمس كان عبارة عن عشوائية في الملعب وغياب تام للمدير الفني الحسين عموتة وعدم رؤية في إدارة المباراة.

وتابع: الأهلي بات خارج المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بنسبة كبيرة تتخطى 90 % ، خاصةً بعد اتساع فارق النقاط مع بيراميدز إلى 7 لصالح الأخير، وهو ما سيشكل ضغطاً كبيراً على لاعبي الأحمر خلال المباريات المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره الأفريقي، عندما يلتقي مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر نوفمبر 2026.

تلقى النادي الأهلي ، ضربة قوية بعد خسارته أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتتعقد حسابات الفريق الأحمر في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام بريميرو دي أوجوستو يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن يستضيف اللقاء منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، وسط ترقب للإعلان عن التفاصيل التنظيمية النهائية للمواجهة.