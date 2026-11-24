أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أنه كان يتمنى انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل وليس فوز الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وحقق فريق بيراميدز، فوزاً ثميناً على نظيره الأهلي بهدفين نظيفين سجلهما كريم حافظ ومصطفى فتحي، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي ليواصل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات.

وقال عفت نصار، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN:كنت أتمنى انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل بين الفريقين وليس بفوز أحدهما على الآخر، وذلك من أجل مصلحة الزمالك، خاصةً بعد فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف، حيث كان من الأفضل أن يتعادل الأهلي مع بيراميدز ويفقد كلاً منهما نقطتين في صراع المنافسة.

وأضاف: تجربة المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي، انتهت سريعاً، وأرى أن حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي هو الأنسب لتدريب الأحمر خلال الفترة المقبلة، حيث سبق له قيادة الفريق من قبل والتتويج بالعديد من الألقاب، بالإضافة إلى نجاحاته الكبيرة خارج الدوري المصري مع أندية أهلي طرابلس والمريخ السوداني وغيرهم.