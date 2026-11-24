علَقَ هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز على الأنباء التي تتردد بشأن تفكير إدارة النادي في التعاقد مع ياسر ابراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال هاني سعيد في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN: بيراميدز لم يتفاوض مع ياسر ابراهيم وأحمد فتوح ولم يتم طرح اسمهما، بل إن إدارة النادي لم تناقش ملف الصفقات الجديدة التي سيتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيتم عقد جلسة مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف الصفقات.

وأضاف: بيراميدز يمتلك في مركز الظهير الأيسر، كريم حافظ ومحمد حمدي الذي اقترب من تماثل الشفاء وسيتواجد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، وهذا الثنائي الافضل بالنسبة لنا في هذا المركز، وبالتالي لا يوجد تفكير في التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وتابع: الأمر ذاته ينطبق على ياسر ابراهيم مدافع الأهلي، فنحن نمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مركز قلب الدفاع مثل محمود مرعي وأحمد سامي، كما تعاقدنا خلال الميركاتو الصيفي الماضي مع إياد العسقلاني، ولدينا أسامة جلال الذي يغيب للإصابة وننتظر عودته للفريق، وبالتالي فلم نفكر في ضم ياسر ابراهيم من الأساس.