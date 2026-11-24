شن الإعلامي خالد الغندور هجومًا حادًا على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، عقب الخسارة أمام بيراميدز، منتقدًا الأداء الذي ظهر به الفريق الأحمر خلال اللقاء، في ظل سيطرة الفريق السماوي وظهوره بشكل أقوى على مستوى الروح والشخصية داخل الملعب.

وقال الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، إن جماهير الأهلي كانت تنتظر رد فعل قويًا من اللاعبين، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين في الموسم الماضي، ومع الحضور الجماهيري الكبير الذي ساند الفريق خلال المباراة، إلا أن اللاعبين لم يقدموا المستوى المنتظر.

وأضاف: «مباراة صعبة جدًا على جمهور الأهلي، والكل كان يتوقع أن تكون هناك انتفاضة، وأن يمتلك اللاعبون الروح والحماس للانتقام كرويًا مما حدث أمام بيراميدز في الموسم الماضي».

وتابع: «الجميع توقع أن يظهر لاعبو الأهلي بحماس كبير داخل الملعب في ظل الحضور الجماهيري، لكننا لم نشاهد ذلك من أي لاعب، ولم نشاهد أيضًا رد فعل من حسين عموتة».

كما وجه الغندور انتقادات للمدير الفني للأهلي، معتبرًا أن أسلوب لعبه لا يتناسب مع طبيعة الفريق الأحمر، معربًا عن دهشته من بعض قراراته الفنية خلال المباراة، وعلى رأسها استبدال أشرف بن شرقي والإبقاء على سفيان بن جديدة.

وقال الغندور: «طريقة لعب عموتة لا تصلح للنادي الأهلي، وفوجئت، مثل كثيرين، بقراره استبدال بن شرقي، رغم قدرته على صناعة الفارق في أي وقت، والإبقاء على سفيان بن جديدة، الذي لا يليق بالأهلي ولا بقميص النادي، وجراديشار أفضل منه بمراحل».