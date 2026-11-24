استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع شوقي غريب المدير الفني للاتحاد، على إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2026-2027 خلال شهر مايو المقبل، ضمن خطة تنظيم جدول المسابقة وتحديد مواعيد مبارياتها.

وجاء الاتفاق على إقامة مباريات البطولة بعيدًا عن فترات التوقف الدولي ومواعيد الأجندة الدولية، لتجنب تعارضها مع ارتباطات الأندية والمنتخبات، والمساهمة في انتظام جدول الموسم المحلي.

5 أندية تحجز مقاعدها في ربع النهائي

وعلى صعيد المنافسات، حجزت 5 أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي حتى الآن، بعد انتهاء 5 مواجهات من دور الـ16، وهي الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والمقاولون العرب وزد وسيراميكا.

وجاءت نتائج المباريات التي حسمت التأهل كالتالي:

* الاتحاد السكندري 1-0 الجونة.

* المصري 3-0 بترول أسيوط.

* المقاولون العرب 1-1 القناة، وفاز المقاولون 5-3 بركلات الترجيح.

* زد 1-0 سموحة.

* سيراميكا 3-2 كهرباء الإسماعيلية بعد الأشواط الإضافية.

مواجهات ربع نهائي كأس مصر

أسفرت نتائج دور الـ16 حتى الآن عن تحديد بعض مواجهات الدور المقبل، حيث ينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مباراة الزمالك والشرقية إنبي، بينما يواجه المقاولون العرب الفائز من لقاء الأهلي والسويس بتروجت.

كما يلتقي المصري البورسعيدي مع الفائز من مواجهة بيراميدز والبنك الأهلي، فيما حجز سيراميكا موعدًا مع زد في ربع النهائي بعد تخطي كهرباء الإسماعيلية.

ولا تزال هناك 3 مواجهات مؤجلة من دور الـ16، لم يُحدد موعد جديد لإقامتها حتى الآن، وهي الأهلي أمام السويس بتروجت، والزمالك أمام الشرقية إنبي، وبيراميدز أمام البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن تحدد هذه المباريات هوية الأندية الثلاثة المتبقية في الدور ربع النهائي، لتكتمل ملامح المنافسة على لقب كأس مصر، قبل الوصول إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها مبدئيًا في مايو المقبل.