كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مؤكدًا دخول مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات مع حسام البدري، المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير هشام، في تصريحات خاصة عبر برنامج «مودرن سبورتس»، المذاع على شاشة قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن الأهلي يجري اتصالات مع حسام البدري، بهدف التوصل إلى صيغة مناسبة لإنهاء تعاقده مع نادي أهلي طرابلس، تمهيدًا لعودته إلى قيادة الفريق الأحمر.

وأضاف أن حسام البدري سيكون المدير الفني الجديد للأهلي حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهاء ارتباطه بالنادي الليبي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتجه إدارة الأهلي إلى الخيار البديل المطروح على طاولة الاختيارات.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن حسام البدري كان الخيار الأنسب لتولي القيادة الفنية للأهلي منذ بداية الموسم، في ظل قناعة بقدرته على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.