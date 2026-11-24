أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ثلاث ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية في مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وقوع انفجارات واندلاع حرائق هائلة، بحسب تقارير عملياتية.

اندلاع حريق في ناقلات نفط



وأضافت البحرية أن إحدى ناقلات النفط كانت قبالة الساحل الجنوبي، فيما كانت الناقلتان الأخريان في الجزء الشرقي من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلات الثلاث اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران، رغم خضوعها لحماية جوية مكثفة ومرافقة من القوات العسكرية الأمريكية.



وفي سياق متصل، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، إن القوة النخبة سترد ردًا حاسمًا على أي تهديد أو عدوان من جانب العدو داخل نطاق جغرافيا التهديد.



وفي رسالة بمناسبة يوم تكريم أمهات وزوجات الشهداء في إيران، أشاد وحيدي بصبر أمهات وزوجات الشهداء وبصيرتهن وتضحياتهن، واصفًا إياهن بأنهن ركائز الثورة الإسلامية ومن يتولين تربية الأجيال القادمة في البلاد.



وأضاف أن هؤلاء النساء أظهرن ثباتًا وتفانيًا خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات، والحربين الأمريكية الإسرائيلية الثانية والثالثة المفروضتين على إيران، فضلًا عن دعمهن لجبهة المقاومة.