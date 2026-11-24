كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام لافتة تتعلق بمواجهات أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، أمام فريق بيراميدز، سواء خلال فترة وجوده مع الزمالك أو بعد انتقاله إلى القلعة الحمراء، مشيرًا إلى سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقت اللاعب أمام الفريق السماوي خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح خالد طلعت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن آخر 11 مباراة خاضها فريق زيزو، سواء الأهلي أو الزمالك، أمام بيراميدز لم تشهد تحقيق أي انتصار، بعدما تعرض فريقه للخسارة في 5 مباريات، وحسم التعادل 6 مواجهات.

وأشار إلى أن زيزو لم ينجح في تحقيق أي فوز على بيراميدز خلال آخر 4 سنوات، كما لم يتمكن من تسجيل أي هدف في مرمى الفريق السماوي خلال آخر 11 مباراة جمعت الطرفين.

وأضاف أن آخر 5 مباريات لفريق زيزو أمام بيراميدز انتهت جميعها بالخسارة، بواقع هزيمتين مع الزمالك بنتيجتي 3-0 و1-0، و3 هزائم مع الأهلي بنتائج 2-0 و3-0 و2-0.

ولفت الناقد الرياضي إلى أن فريق زيزو لم يسجل أي هدف خلال آخر 5 مواجهات أمام بيراميدز في آخر عامين، بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

وتطرق خالد طلعت إلى نتائج الفريقين قبل وبعد انتقال زيزو، موضحًا أن الزمالك خسر مرتين أمام بيراميدز في الدوري موسم 2024-2025 خلال وجود اللاعب في صفوفه، قبل أن يحقق الفوز على الفريق السماوي مرتين في موسم 2025-2026 بعد رحيله.

وفي المقابل، تعادل الأهلي مرتين أمام بيراميدز في موسم 2024-2025 قبل انضمام زيزو إلى صفوفه، بينما تعرض الفريق الأحمر لـ 3 هزائم متتالية أمام الفريق السماوي خلال الموسمين الحالي والماضي بعد انتقال اللاعب إليه.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على النتائج السلبية المتكررة لفرق أحمد سيد زيزو أمام بيراميدز، في ظل استمرار تفوق الفريق السماوي خلال المواجهات الأخيرة بين الطرفين.