يخوض أحمد مصطفي زيزو، جناح النادي الأهلي، مواجهة خاصة أمام بيراميدز، عندما يلتقي الفريقان مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في محاولة للتخلص من صيامه التهديفي أمام الفريق السماوي بقميص القلعة الحمراء.

وتحمل المباراة تحديًا خاصًا لزيزو، الذي لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلال مواجهتيه السابقتين أمام بيراميدز بقميص الأهلي، رغم مشاركته أساسيًا في المباراتين، اللتين انتهتا بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 2-0 يوم 30 أغسطس 2025، ثم بثلاثية نظيفة في 27 أبريل 2026.

وتزداد أهمية المواجهة في ظل الصراع المباشر بين الفريقين على صدارة الدوري، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف بيراميدز المتصدر، ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، بينما يبحث زيزو عن تسجيل أول إسهامة تهديفية له أمام الفريق السماوي بقميص الأهلي.

زيزو يمتلك سجلًا مميزًا أمام بيراميدز بقميص الزمالك

وعلى الرغم من غياب بصمة زيزو التهديفية أمام بيراميدز خلال تجربته الحالية مع الأهلي، فإن أرقامه أمام الفريق السماوي بقميص الزمالك تبدو مختلفة تمامًا.

وخاض الجناح الدولي 12 مباراة رسمية أمام بيراميدز خلال فترة وجوده مع الزمالك، بواقع 9 مواجهات في الدوري المصري، ومباراتين في كأس مصر، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كأس السوبر المصري.

ونجح زيزو خلال تلك المواجهات في تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 4، وكان هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة يوم 1 أغسطس 2022.

ولم تتوقف بصمات زيزو عند التسجيل، بل ساهم في صناعة أكثر من هدف مهم، بعدما قدم تمريرة حاسمة لمصطفى شلبي خلال مواجهة ديسمبر 2022، كما أرسل عرضية سجل منها حسام عبد المجيد هدفًا في نصف نهائي كأس مصر خلال يناير 2023.

وفي مواجهة أخرى ضمن نصف نهائي النسخة التالية من البطولة، لعب زيزو دورًا مؤثرًا بعدما نفذ ركلة ركنية حولها ناصر منسي برأسه إلى هدف التعادل 3-3 في الدقيقة 112، قبل أن يحسم الزمالك بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح.

8 مساهمات تهديفية لزيزو مع الأهلي في الموسم الحالي

وعلى مستوى الموسم الجاري 2026-2027، يقدم أحمد سيد زيزو أرقامًا هجومية مميزة مع الأهلي، بعدما شارك في 11 مباراة رسمية بمختلف البطولات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بإجمالي 8 مساهمات تهديفية.

وفي بطولة الدوري المصري، شارك زيزو أساسيًا في المباريات الثماني التي خاضها الأهلي، بإجمالي 672 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف، بينما جاءت تمريرتاه الحاسمتان خلال مواجهتي الزمالك ومودرن سبورت.

كما تمكن لاعب الأهلي من التسجيل في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما أحرز هدف الفوز أمام كيتارا الأوغندي في مباراة الذهاب، قبل أن يواصل تألقه بإضافة هدفين خلال مشاركته أمام السكة الحديد في بطولة كأس مصر.

هل ينهي زيزو صيامه التهديفي أمام بيراميدز؟

وبين أرقامه المميزة أمام بيراميدز بقميص الزمالك، وغياب مساهماته التهديفية خلال مواجهتيه مع الفريق السماوي بقميص الأهلي، يدخل زيزو قمة الإثنين بطموح تغيير هذه المعادلة.

ويأمل جمهور الأهلي أن ينجح اللاعب في استثمار مستواه الهجومي المميز خلال الموسم الحالي، من أجل ترك بصمته في واحدة من أهم مباريات الفريق هذا الموسم، والمساهمة في حصد ثلاث نقاط قد تعيد المنافسة بقوة على صدارة الدوري المصري.

وتبقى مواجهة استاد القاهرة فرصة جديدة أمام زيزو لكتابة فصل مختلف في سجله أمام بيراميدز، فهل ينجح في تسجيل أول أهدافه أو صناعة أول تمريراته الحاسمة بقميص الأهلي أمام الفريق السماوي؟