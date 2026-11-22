

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تطورات أزمة نادي الزمالك مع أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، بعد قرار نيابة الأموال العامة حفظ البلاغ المقدم من القلعة البيضاء، واستبعاد شبهة الاعتداء على المال العام، وهو ما أثار حالة من الجدل بشأن موقف النادي وإجراءاته القانونية المقبلة.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه ويذاع على قناة "Modern MTI": "نادي الزمالك أثار جدلًا واسعًا بعد تطورات شكواه ضد أحمد سيد زيزو، خاصة بعد قرار النيابة العامة حفظ البلاغ واستبعاد شبهة الاعتداء على المال العام".

وأضاف: "كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أصدر بيانًا أكد خلاله استمرار النادي في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد زيزو، رغم قرار حفظ البلاغ".

وتابع: "الزمالك كان تقدم ببلاغ يحمل رقم 6312 لسنة 2026، طالب خلاله بمحاسبة زيزو بشأن حقوق مالية مرتبطة بإعلانات قام بها اللاعب خلال فترة وجوده داخل النادي".

وأوضح: "النيابة اعتبرت أن النزاع مدني، واستبعدت شبهة التعدي على المال العام، وهو ما أعاد الأزمة إلى مسارها القانوني والرياضي بعيدًا عن البلاغ المتعلق بالمال العام".

وأشار زيدان إلى أن موقف الزمالك من أزمة إعلانات زيزو أثار تساؤلات عديدة، خاصة بعد صدور بيان يؤكد استمرار الإجراءات القانونية رغم قرار حفظ البلاغ.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى حالة الجدل بين جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من المشجعين عن أسباب حفظ البلاغ، والهدف من إصدار بيان النادي عقب صدور قرار النيابة.