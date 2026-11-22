نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

تحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المؤدية إلى غرب البلاد وشمال الدلتا.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الشبورة بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المتوقع أن تتلاشى تدريجيًا بحلول الساعة التاسعة أو العاشرة صباحًا، محذرة قائدي السيارات من ضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور وتشغيل كشافات الشبورة أثناء القيادة.



وزير الخارجية: لا بديل عن احترام سيادة الدول لحل النزاعات الإفريقية



قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنّ أبرز توصيات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تتمثل في دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وعدم التدخل في شؤون الدول، باعتبارها المحددات الأساسية لحل النزاعات المنتشرة في القارة الإفريقية.

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه المحددات تأتي اتساقًا مع ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الالتزام بها من شأنه أن يجعل حلول النزاعات ناجعة ومستدامة.



ركود يضرب سوق الملابس.. تراجع المبيعات 50%

يواجه سوق الملابس حالة من الركود الملحوظ، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وهو ما وضع المصانع والتجار أمام تحديات كبيرة، مع انخفاض معدلات البيع وتراكم المخزون، رغم الزيادات التي شهدتها أسعار الملابس خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، عن تراجع حاد في حركة البيع والشراء بسوق الملابس، مؤكدًا انخفاض حجم المبيعات بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، رغم ارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و20%.



خفيفة ولا تستدعي القلق.. مجدي بدران يطمئن المصريين بشأن أدوار البرد المنتشرة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أدوار البرد المنتشرة حاليًا في مصر خفيفة، ولا توجد مؤشرات تدعو إلى القلق أو التخوف من الفيروسات المتداولة خلال الفترة الحالية.



وأوضح بدران، خلال حواره مع روان أبو العينين ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفيروسات المسببة لنزلات البرد تضم نحو 200 مجموعة، مشيرًا إلى وجود تشابه بين بعض الفيروسات المسببة للبرد وفيروس كورونا من حيث الأعراض.

تحذير عاجل من الصحة بشأن «حقنة البرد» .. حسام عبدالغفار يكشف مخاطرها وبدائل الوقاية

مع انتشار نزلات البرد والإنفلونزا بالتزامن مع التقلبات الجوية ودخول موسم الشتاء، تتزايد التحذيرات من اللجوء إلى الوصفات العلاجية العشوائية، وعلى رأسها ما يعرف شعبيًا بـ«الحقنة الثلاثية» أو «حقنة البرد»، التي يلجأ إليها البعض للتخلص سريعًا من الأعراض، رغم ما قد تسببه من مخاطر صحية ومضاعفات خطيرة، خاصة عند استخدامها دون إشراف طبي.

وحذّر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من استخدام الحقنة الثلاثية، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أسس علمية سليمة، وقد تشكل خطورة على صحة المواطنين، خاصة مع تداولها واستخدامها دون استشارة الطبيب.

الزراعة تصدر 580 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال 15 يومًا وتدعم صغار المربين

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار الوزارة 580 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والأعلاف خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، في إطار جهود الدولة لدمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات وزيادة الإنتاج المحلي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 22 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.86 جنيه

سعر الشراء: 53.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.30 جنيه

سعر الشراء: 58.90 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 70.95 جنيه

سعر الشراء 54 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.35 جنيه

سعر الشراء: 14.32 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.66 جنيه

سعر الشراء: 14.63 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 22 نوفمبر.. بكام عيار 21 انهاردة؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4676 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5455 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6234 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43640 جنيه.



ارتفاع اللبن البودرة 100%.. لماذا زادت أسعار الجبنة البيضاء في مصر؟

في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسعار المنتجات الغذائية، تصاعدت أسعار الجبنة البيضاء خلال الأشهر الماضية، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، وما إذا كانت مرتبطة فقط بارتفاع سعر الدولار وتكاليف الاستيراد أم أن هناك عوامل عالمية جديدة فرضت ضغوطًا إضافية على صناعة الألبان.

وكشف محمد الدماطي، الرئيس السابق لشعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، عن 3 عوامل رئيسية وراء ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء، تتمثل في زيادة سعر الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن، والقفزة الكبيرة في الأسعار العالمية لمكونات البروتين، مؤكدًا أن العامل الأخير يمثل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج.