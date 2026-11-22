أكد الخبير الزراعي الدكتور أحمد راجح أن زراعة التمور والاستثمار في هذا القطاع يمثلان أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أنواعًا متميزة من التمور، يأتي في مقدمتها تمر المجدول، الذي يُعد من أفضل الأنواع على مستوى العالم.

وأضاف الخبير الزراعي أحمد راجح، خلال لقائه مع الإعلامي شعبان بلال، مقدم برنامج «من سيزرع المليون» المذاع عبر قناة المحور، أن الاستثمار الزراعي في مصر، وخاصة في قطاع زراعة التمور، يمتلك فرصًا واعدة، في ظل ما تتمتع به البلاد من مقومات إنتاجية ومزايا تنافسية تؤهلها للتوسع في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن صادرات التمور المصرية حققت أرقامًا قياسية خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت صناعة التمور واحدة من الفرص المهمة أمام الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور، بما يعزز قدرتها على زيادة الصادرات وتوفير المزيد من النقد الأجنبي.

وأوضح أن بيانات البنك الدولي، عبر قاعدة بيانات (WITS)، كشفت عن تسجيل صادرات مصر من التمور الطازجة والمجففة نحو 146.9 مليون دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات بلغت 39.4 ألف طن، مقارنة بنحو 105.6 مليون دولار خلال عام 2024، محققة نموًا يقارب 39%، بزيادة قيمتها 41.3 مليون دولار.

ولفت إلى أن تطور الصادرات يعكس نموًا ملحوظًا في أداء القطاع، بعدما ارتفعت قيمتها من نحو 43 مليون دولار عام 2020 إلى 146.9 مليون دولار عام 2025، لتتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها خلال خمس سنوات، وهو ما يعكس تنامي الطلب الخارجي على التمور المصرية.

وأضاف أن مصر تمتلك أكثر من 24 مليون نخلة، ويقترب إنتاجها السنوي من مليوني طن، بما يمثل نحو 19% من الإنتاج العالمي، وهو ما يمنحها قاعدة إنتاجية كبيرة وفرصًا واسعة لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

وتتصدر المغرب قائمة الدول المستوردة للتمور المصرية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 69.7 مليون دولار، تليها تركيا بنحو 30.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا بقيمة تقارب 20.7 مليون دولار.

وأكد أن زيادة صادرات التمور تسهم في توفير العملة الأجنبية وتنويع مصادر الدخل القومي، إلى جانب دعم فرص العمل في مجالات الزراعة والتعبئة والتصنيع والنقل، بما ينعكس إيجابيًا على مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع.

وشدد على أن التصنيع الزراعي يمثل أحد أهم مفاتيح تعظيم العائد الاقتصادي من التمور، من خلال التوسع في إنتاج عجينة التمور والدبس والمنتجات الغذائية المختلفة، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، ويعزز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.