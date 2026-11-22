تقدم فريق فياريال على مضيفه برشلونة بهدفين دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وفاجأ فياريال أصحاب الأرض ببداية قوية، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس خوان جارسيا، قبل أن يضاعف تاني أولواسيي النتيجة في الدقيقة السابعة، بتسديدة صاروخية، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة بهدفين خلال 7 دقائق فقط.

وأهدر برشلونة فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 23، بعدما فشل لامين يامال في ترجمة ركلة جزاء حصل عليها الفريق إلى هدف، ليهدر فرصة إعادة أصحاب الأرض إلى أجواء المباراة، ويزيد من صعوبة مهمتهم في العودة بالنتيجة.

ودخل برشلونة المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جيرارد مارتن، إريك جارسيا، فرينكي دي يونج.

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينها، كريم أديمي.

وشهدت قائمة برشلونة غياب المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بسبب معاناته من بعض الانزعاجات البدنية، التي أبعدته عن مواجهة فياريال.

ويخوض برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، متساويًا مع ريال مدريد، مع تفوقه بفارق الأهداف، بينما يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 15 نقطة.